Шоу Авербуха, олени и понд-хоккей: в Тюмени откроют зимний парк развлечений

Имя бизнесмена Александра Андросова в Тюмени стало синонимом креативных, но порой неоднозначных проектов. «Сердце Тюмени» и бесплатный пляж, при всей их популярности, вызывал ряд критики горожан: каток хейтили за «необычную» форму, а пляж — за неухоженный берег.
Но Андросов не спасовал. Он переосмыслил опыт и взялся за новый масштабный проект — зимний парк развлечений, который, по его словам, удивит всю Россию. В интервью URA.RU предприниматель рассказал, что нового ждет тюменцев этой зимой.
Какой проект вы планируете реализовать? Стоит готовится к чему-то совершенно новому?
Верно, 1 декабря мы откроем новую площадку для зимних развлечений. Так как мэр города поддерживает сибирскую идентичность, мы решили создать место, где во всей красе можно будет прочувствовать настоящие сибирские зимние забавы.
Готовьтесь кататься на оленях, коньках, играть в зимний гольф, покорять снежные лабиринты и лепить снеговиков. И, конечно же, мы построим самую большую резиденцию Деда Мороза в Тюмени, о которой заговорит вся Россия.
А что будет в резиденции особенного?
У нас есть «фишка», о которой мы пока не говорим, потому что это — просто разрыв башки! Уверяю вас, такого в России еще никто не видел! Сейчас мы активно занимаемся инженерными расчетами, чтобы все на этот раз получилось идеально.
Это будет сюрприз не только для тюменцев и гостей города, но и для всей страны. Более того, презентует нашу идею — мэр города.
Почему Ваши идеи находят поддержку у властей?
Вы знаете, мое хобби — это триатлон и бег. Я всегда мечтал, чтобы в Тюмени появился такой же заряженный спортивный мэр, как в Тобольске! Чтобы он был открытым, поддерживал любые активности, был легким в общении.
И, знаете, моя мечта сбылась — мэр, который топит за спорт и всячески этому способствует. Это дает мощный импульс для развития спортивных и активных проектов в городе.
Где появится этот зимний парк развлечений?
На территории Комарово парка, рядом с ЖК «Скандия» застройщик выделил нам щедрую территорию — около четырех гектаров. «Мидгард» — наш давний партнер.
Благодаря сотрудничеству в прошлом году появился проект «Сердце Тюмени». Это наше взаимовыгодное партнерство. Мы развиваем локацию, а застройщик получает лояльность жителей и признание.
Чем на территории парка планируете удивлять гостей?
В парке будет несколько площадок — ледяная аллея, резиденция Деда Мороза, зимний гольф, парковка, лабиринт из снега, теплые раздевалки, пункт выдачи инвентаря и сразу два катка: для массового катания и для хоккея. И мы планируем сделать наш парк настоящей столицей — понд-хоккея.
Он гораздо легче традиционного хоккея, в него проще «войти» — любому человеку. Мы хотим популяризировать этот вид спорта. А наша площадка станет, так сказать, штаб-квартирой этого направления.
Это исключительно ваша идея?
Да, это моя давняя мечта! Эту идею я вынашивал уже два года, и она понравилась мэру города. Такого вида спорта у нас еще нет, так что это будет настоящая новинка, как и весь новый парк.
И еще одна впечатляющая локация, которую мы хотим реализовать на территории — это большой ледяной дом, в виде чума. Представьте себе — дом площадью 50 квадратных метров из ледяных блоков и с тентовой крышей. Там можно будет организовывать различные мероприятия, в том числе корпоративы.
А название парку уже придумали?
Нет, название — это пока наша головная боль! У нас около 25 вариантов. Суть в том, что мы создаем площадку не только для зимних развлечений, но и планируем там организовать летний досуг. Поэтому пока сложно придумать. Название анонсируем чуть позже.
Помимо повседневных развлечений, планируются ли какие-то особые события, праздники, которые привлекут еще больше посетителей в ваш зимний парк?
О да. Мы готовим кое-что по-настоящему масштабное! Сейчас ведем активные переговоры с фигуристом Ильей Авербухом и его командой. Мы хотим, чтобы их знаменитое ледовое шоу стало визитной карточкой нашего зимнего парка.
Сейчас мы обсуждаем технические детали. У них есть гастрольный тур по России, и мы очень рады, что Тюмень вошла в небольшое число городов, которые они выбрали.
Почему именно Тюмень? Что привлекло Авербуха и его команду?
Потому что наш каток «Сердце Тюмени» по рейтингу 2ГИС признан лучшим катком в России. Нас сравнивали с Москвой, с Санкт-Петербургом, со всеми городами-миллионниками. И знаете, ничего подобного не нашли! К сожалению, в 2ГИС нет общей премии для открытых катков, но сам факт, что мы лидируем в рейтинге, говорит уже о многом.
Кстати, о «Сердце Сибири». В прошлом году вам пришлось столкнуться с довольно жесткой критикой по поводу формы катка и берега пляжа. Не боитесь ли вы повторить ошибки уже в новом проекте?
Эксперименты неизбежно связаны с неудачами и проблемами. Критика — это ценный опыт, который помогает нам расти. Конечно, мы помним все замечания и учли их при подготовке нового проекта. На этот раз мы подошли к делу еще более тщательно: каждая деталь прорабатывается до мелочей.
Так что, нет, мы не боимся! Мы извлекли уроки из прошлого и планируем прогреметь на всю страну — исключительно по хорошим поводам!
Мы уверены, что в этом году сможем удивить и порадовать всех жителей и гостей Тюмени. Наша команда заряжена на успех и готова создать что-то по-настоящему уникальное.
