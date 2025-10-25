Гимнаст Маринов заявил о поддержке западных спортсменов на ЧМ-2025

Маринов завоевал бронзу на ЧМ-2025 Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Российский гимнаст Даниел Маринов, ставший бронзовым призером чемпионата мира 2025 года по спортивной гимнастике, сообщил о поддержке, оказанной ему иностранными спортсменами на соревнованиях. Турнир проходил в Джакарте, где Маринов занял третье место в упражнениях на брусьях.

«Я чувствую, что мир узнал меня после приезда сюда. Во-первых, я сам со многими общался — в основном, конечно, с американцами, с англичанами, из Турции выступают наши друзья. Почувствовал со стороны японцев некоторую поддержку, Дайки (Хасимото, победитель чемпионата мира в многоборье — прим. URA.RU) в конце подошел, приобнял, сказал на английском, что в следующий раз [повезет], все будет хорошо. Мне было приятно это слышать», — заявил Маринов для ТАСС.

По мнению спортсмена, в современной гимнастике Хасимото является настоящим лидером, и для него это стимул стремиться к тому, чтобы опередить иностранного соперника. Отмечается, что соревнования по спортивной гимнастике завершились 25 октября. Российская команда выступала на турнире в нейтральном статусе.

