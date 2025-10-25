Умер артист Алексей Золотницкий, чьим голосом говорила половина Голливуда

Алексей Золотницкий скончался на 80-м году жизни Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press

В возрасте 79 лет скончался заслуженный артист России, театральный и киноактер, один из самых узнаваемых голосов отечественного дубляжа голливудских фильмов Алексей Золотницкий. Об этом сообщили журналисты.

Золотницкий получил широкое признание благодаря роли Роджерса в экранизации «Десяти негритят», которая завоевала любовь зрителей. На его счету также запоминающаяся работа в криминальной драме 1990-х годов «Поезд до Бруклина» и участие в знаменитой картине «Черный квадрат». Однако его вклад в российское искусство не ограничивался лишь актерскими работами в кино.

Особое место в его биографии занимает деятельность в сфере дубляжа: именно голосом Золотницкого на русском языке говорили такие крупные мировые звезды, как Ален Делон, Роберт де Ниро, Энтони Хопкинс и Роберт Редфорд. Последний, по данным телеканала РЕН ТВ, однажды отправил артисту благодарственную телеграмму за работу над фильмом «Три дня Кондора».

