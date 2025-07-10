В Перми перед зданием молодежного центра «Кристалл» с сегодняшнего дня проходят открытые занятия йогой. В рамках фестиваля «Любитом», посвященному коми-пермяцкой культуре, они продлятся до конца недели. Организаторы отмечают, что йога в эти дни особая — коми-пермяцкая.
«Это утренняя йога-практика под звуки коми-пермяцких музыкальных инструментов и шум леса, посреди городского ритма. Так мы попытались создать коми-пермяцкую атмосферу леса, звуков и внутренних образов», — пояснили URA.RU авторы проекта. Занятия начались 10 июля и продлятся до 13 числа. Начало в 12:00.
В рамках фестиваля «Любитом» проходит масса событий, которые рассчитана на публику всех возрастов. Как рассказывало URA.RU, например, 12 июля состоится коми-пермяцкое рейв-пати (16+).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!