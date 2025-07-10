В центре Перми стартовали занятия коми-пермяцкой йогой на свежем воздухе. Фото

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Практики начинаются в полдень у «Кристалла»
Практики начинаются в полдень у «Кристалла» Фото:

В Перми перед зданием молодежного центра «Кристалл» с сегодняшнего дня проходят открытые занятия йогой. В рамках фестиваля «Любитом», посвященному коми-пермяцкой культуре, они продлятся до конца недели. Организаторы отмечают, что йога в эти дни особая — коми-пермяцкая.

«Это утренняя йога-практика под звуки коми-пермяцких музыкальных инструментов и шум леса, посреди городского ритма. Так мы попытались создать коми-пермяцкую атмосферу леса, звуков и внутренних образов», — пояснили URA.RU авторы проекта. Занятия начались 10 июля и продлятся до 13 числа. Начало в 12:00.

В рамках фестиваля «Любитом» проходит масса событий, которые рассчитана на публику всех возрастов. Как рассказывало URA.RU, например, 12 июля состоится коми-пермяцкое рейв-пати (16+). 

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В Перми перед зданием молодежного центра «Кристалл» с сегодняшнего дня проходят открытые занятия йогой. В рамках фестиваля «Любитом», посвященному коми-пермяцкой культуре, они продлятся до конца недели. Организаторы отмечают, что йога в эти дни особая — коми-пермяцкая. «Это утренняя йога-практика под звуки коми-пермяцких музыкальных инструментов и шум леса, посреди городского ритма. Так мы попытались создать коми-пермяцкую атмосферу леса, звуков и внутренних образов», — пояснили URA.RU авторы проекта. Занятия начались 10 июля и продлятся до 13 числа. Начало в 12:00. В рамках фестиваля «Любитом» проходит масса событий, которые рассчитана на публику всех возрастов. Как рассказывало URA.RU, например, 12 июля состоится коми-пермяцкое рейв-пати (16+). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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