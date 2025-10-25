В Подмосковье девушка легла на асфальт, протестуя против ночного ремонта
До ночи 25 октября под окнами жителей района Марфино шли ремонтные работы
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Москве в районе Марфино девушка легла на проезжую часть, чтобы воспрепятствовать проведению шумных ремонтных работ. Те продолжались до трех часов утра. Как сообщают жители, проблема с постоянным шумом сохраняется на протяжении нескольких месяцев.
«В московском Марфино девушка заснула на дороге, чтобы помешать рабочим, шумевшим до трех ночи», — передает telegram-канал «Осторожно, новости» слова очевидцев. Жители дома на Ботанической улице сообщили о том, что ночью 25 октября под их окнами велись ремонтные работы. Из-за громких звуков люди не могли уснуть и пытались вызвать полицию. Однако, по их словам, правоохранители на вызовы не отреагировали.
На следующий день строительство возобновилось. По сообщениям местных жителей, ремонтные работы длятся с июня, а за последние недели ситуация значительно обострилась — нарушения стали происходить чаще.
