Режиссер Александра Франк потеряла ребенка из-за ссоры с соседями

Александра Франк потеряла ребенка из-за разбирательств с соседями Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

Режиссер-документалист Александра Франк, находившаяся на третьем месяце беременности, сообщила о потере ребенка после инцидента на курорте «Охта Парк» в Ленинградской области. Семья Франк — сама Александра, ее супруг, шестилетний сын и бабушка — отправились за город, но их отдых был омрачен поведением соседей по коттеджу, которые шумели и устраивали беспорядки на протяжении всей ночи. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».

«Беременная режиссер-документалист Александра Франк потеряла ребенка после конфликта с постояльцами курорта „Охта Парк“ под Питером», — передает telegram-канал. По словам Александры Франк, около двух часов ночи одна из соседок ворвалась в их дом, проявляла агрессию, вела себя неподобающим образом, искала что-то в шкафах и нападала на членов семьи, в том числе на мужа и мать режиссера.

По утверждению Франк, сотрудники охраны курорта не предприняли мер для урегулирования конфликта. Супругу режиссера пришлось самостоятельно вывести нарушительницу. Утром после произошедшего Александра почувствовала ухудшение самочувствия и обратилась к гинекологу. Проведенное ультразвуковое исследование показало остановку сердцебиения плода. В результате женщина была госпитализирована, ей предстоит операция.

