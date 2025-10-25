Зеленский заявил о сделке со Швецией с боевыми самолетами Gripen

Зеленский заявил, что рассчитывает на 150 таких самолетов для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина и Швеция достигли договоренности о потенциальной передаче до 150 истребителей Gripen. Их поставки, как ожидает Киев, могут начаться уже в следующем году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача, и ее надо выполнить. Сейчас исторический шаг-договоренность со Швецией о боевых самолетах „Грипен“, и это хороший выбор», — заявил Зеленский. Заявление размещено в его telegram-канале.

Накануне премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вместе с Владимиром Зеленским подписали письмо о намерениях, которое создает правовые основания для возможной продажи истребителей Gripen E украинской стороне. По словам Кристерссона, обсуждается передача от 100 до 150 самолетов, при этом первая партия может быть доставлена через три года.

Продолжение после рекламы

Инициативу Стокгольма уже прокомментировали в посольстве России в Швеции. Как сообщили представители дипмиссии, Швеция традиционно не чужда, по их выражению, «сомнительных» соглашений, напомнив о поставках стратегической продукции из формально нейтральной страны в нацистскую Германию. В российском посольстве подчеркнули, что Швеция остается одним из наиболее активных сторонников предоставления Киеву вооружений и ужесточения антироссийских санкций.