Курганец поймал огромного налима, которого украл коллега по рыбалке. Фото

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Рыбак похвастался уловом
Рыбак похвастался уловом Фото:

Житель Кургана выловил на реке Тобол большого налима. Однако не успел горожанин порадоваться удаче, как обнаружил пропажу улова. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Поймал первого большого налима за всю жизнь. Пока уносил вещи, какой-то пенсионер украл рыбу вместе с садком», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Рыбак призвал курганцев быть внимательнее и следить за своими вещами и рыбой. Он добавил, что даже на первый взгляд нормальный пенсионер, может оказаться воришкой. 

Большого налима поймал горожанин
Большого налима поймал горожанин
Фото:

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Житель Кургана выловил на реке Тобол большого налима. Однако не успел горожанин порадоваться удаче, как обнаружил пропажу улова. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Поймал первого большого налима за всю жизнь. Пока уносил вещи, какой-то пенсионер украл рыбу вместе с садком», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Рыбак призвал курганцев быть внимательнее и следить за своими вещами и рыбой. Он добавил, что даже на первый взгляд нормальный пенсионер, может оказаться воришкой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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