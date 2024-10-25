Рыбак похвастался уловом
Житель Кургана выловил на реке Тобол большого налима. Однако не успел горожанин порадоваться удаче, как обнаружил пропажу улова. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Поймал первого большого налима за всю жизнь. Пока уносил вещи, какой-то пенсионер украл рыбу вместе с садком», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Рыбак призвал курганцев быть внимательнее и следить за своими вещами и рыбой. Он добавил, что даже на первый взгляд нормальный пенсионер, может оказаться воришкой.
Большого налима поймал горожанин
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