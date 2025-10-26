Умерла легендарная актриса из США, заставшая Первую мировую войну

О смерти артистки сообщил друг семьи Лайл Грегори Фото: Илья Московец © URA.RU

Американская актриса Джун Локхарт, прославившаяся ролями в телесериалах «Лэсси» и «Затерянные в космосе», скончалась на 101-м году жизни. Она умерла по естественным причинам в своем доме в калифорнийском городе Санта-Моника. В момент смерти рядом с актрисой находились близкие люди, пишут западные СМИ.

«Ее дочь Джун Элизабет и внучка Кристианна были рядом с ней в момент смерти. Локхарт была дважды номинирована на „Эмми“ и получила две звезды на Голливудской „Аллее славы“», — написал журнал People.

Первый раз на экране Локхарт появилась в 1938 году — в фильме «Рождественская песнь», где ее родители исполнили роли супругов Крэтчит. В дальнейшем актриса снялась в ряде картин, среди которых «Все это и небо в придачу», «У Адама было четыре сына» и «Сержант Йорк».

За свою карьеру Локхарт исполнила более сотни ролей на телевидении и в кино. Особую популярность ей принесли роли в семейных и научно-фантастических телепроектах, а также участие в общественных проектах, посвященных науке и космосу.