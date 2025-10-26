Умерла легендарная актриса из США, заставшая Первую мировую войну
О смерти артистки сообщил друг семьи Лайл Грегори
Фото: Илья Московец © URA.RU
Американская актриса Джун Локхарт, прославившаяся ролями в телесериалах «Лэсси» и «Затерянные в космосе», скончалась на 101-м году жизни. Она умерла по естественным причинам в своем доме в калифорнийском городе Санта-Моника. В момент смерти рядом с актрисой находились близкие люди, пишут западные СМИ.
«Ее дочь Джун Элизабет и внучка Кристианна были рядом с ней в момент смерти. Локхарт была дважды номинирована на „Эмми“ и получила две звезды на Голливудской „Аллее славы“», — написал журнал People.
Первый раз на экране Локхарт появилась в 1938 году — в фильме «Рождественская песнь», где ее родители исполнили роли супругов Крэтчит. В дальнейшем актриса снялась в ряде картин, среди которых «Все это и небо в придачу», «У Адама было четыре сына» и «Сержант Йорк».
За свою карьеру Локхарт исполнила более сотни ролей на телевидении и в кино. Особую популярность ей принесли роли в семейных и научно-фантастических телепроектах, а также участие в общественных проектах, посвященных науке и космосу.
Ранее была названа возможная причина смерти актера Джина Хэкмена и его жены. Полиция обнаружила тела супругов 27 февраля. При этом шериф округа уточнил, что, на момент приезда полиции, они были мертвыми не менее суток.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.