ЛДПР предложила отменить утильсбор для некоторых категорий граждан

Группа депутатов фракции ЛДПР под руководством главы партии Леонида Слуцкого подготовила законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты утилизационного сбора при ввозе личных автомобилей для ветеранов боевых действий, инвалидов I группы и многодетных семей. Документ уже передан на заключение в правительство РФ.

«ЛДПР предлагает освободить от уплаты утилизационного сбора личный транспорт, приобретаемый членами многодетных семей, инвалидами I группы, а также ветеранами СВО и других боевых действий. Такая льгота будет распространяться только на одно транспортное средство», — рассказал Слуцкий в разговоре с ТАСС.

По проекту предлагается внести изменения сразу в два федеральных закона: «Об отходах производства и потребления» и «О ветеранах». С 1 декабря 2025 года новая система расчета утильсбора начнет учитывать не только объем двигателя, но и его мощность, а также экологический класс ТС.

