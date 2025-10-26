ЛДПР предложила отменить утильсбор для некоторых категорий граждан
Освободить от уплаты утильсбора предлагают многодетным семьям, инвалидами I группы и ветеранами боевых действий
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Группа депутатов фракции ЛДПР под руководством главы партии Леонида Слуцкого подготовила законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты утилизационного сбора при ввозе личных автомобилей для ветеранов боевых действий, инвалидов I группы и многодетных семей. Документ уже передан на заключение в правительство РФ.
«ЛДПР предлагает освободить от уплаты утилизационного сбора личный транспорт, приобретаемый членами многодетных семей, инвалидами I группы, а также ветеранами СВО и других боевых действий. Такая льгота будет распространяться только на одно транспортное средство», — рассказал Слуцкий в разговоре с ТАСС.
По проекту предлагается внести изменения сразу в два федеральных закона: «Об отходах производства и потребления» и «О ветеранах». С 1 декабря 2025 года новая система расчета утильсбора начнет учитывать не только объем двигателя, но и его мощность, а также экологический класс ТС.
Ранее в Госдуме уже предлагались поправки к закону «Об отходах производства и потребления», направленные на освобождение определенных категорий транспортных средств от утильсбора, включая автомобили для дипломатических миссий, участников госпрограмм и транспорт, предназначенный для реэкспорта. Также обсуждалось изменение схемы расчета сбора и повышение базовой ставки с 2026 года, что стало причиной появления новых инициатив по поддержке льготных категорий граждан.
