«Ашан» заинтриговал новым товарным знаком с ярким и милым персонажем

Птица является неотъемлемой частью логотипа компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сеть гипермаркетов «Ашан» зарегистрировала в РФ товарный знак в виде красного птенца. Соответствующая заявка была направлена в Роспатент в октябре прошлого года, а одобрена через 12 месяцев, указано в базе федеральной службы.

«В России сеть „Ашан“ зарегистрировала товарный знак в виде птенца», — выяснило РИА Новости. Персонаж выполнен в мультяшном стиле, у него красный окрас, белая грудка, зеленые крылья, расправленные в стороны, и большая голова. Ретейлеру под новым логотипом разрешено торговать различными категориями товаров, включая продукты питания, игрушки, косметику и парфюмерию.

В российском подразделении компании объяснили журналистам, что в рамках стратегии по расширению бизнеса ведется работа над созданием новой линейки продуктов для детей в возрасте от трех до десяти лет, которая будет представлена под брендом «Ашан Красная птица Kids». Отличительной чертой серии станет персонаж Птенчик, изображение которого будет размещено на всех упаковках продукции.

Продолжение после рекламы

«Ашан Ритейл Россия» представляет собой филиал международной группы Auchan Retail, входящей в состав Auchan Holding. С 2002 года компания осуществляет деятельность на территории РФ и занимает ведущие позиции на рынке розничной торговли по объемам продаж.