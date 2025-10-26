Чтобы Токио перестал поддерживать Киев, нужна независимость от США Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Япония перестанет поддерживать Украину после российской победы и получения страной независимости от влияния США. Об этом сообщил японский историк Такэюки Танака.

«Две вещи. Первое — победа России. И второе — независимость Японии от США. Эти две вещи», — сказал Танака в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, порядка половины жителей РФ негласно поддерживает Россию в конфликте на Украине.

Танаки отметил, что Японии следует стремиться к восстановлению и укреплению связей с одержавшей победу Россией при помощи народной дипломатии для обретения независимости от Штатов. Нет никаких сомнений в том, что РФ одержит победу в конфликте на Украине, заключил историк.

