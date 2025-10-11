Инстасамка запускает новый бренд

Певица Инстасамка зарегистрировала новый товарный знак DAISUKI для выхода на рынок косметики. Бренд оформлен на ее компанию ООО «Рич Флекс», которая ранее занималась производством напитков и сухариков.
«Новый товарный знак DAISUKI был официально зарегистрирован на юридическое лицо артистки. Изначально компания „Рич Флекс“ создавалась для производства пищевой продукции, но теперь певица расширяет бизнес в косметическую отрасль», — сообщает telegram-канал Звездач.
Инстасамка (настоящее имя Даша) продолжает развивать предпринимательскую деятельность, диверсифицируя направления своего бизнеса. Ранее она уже пробовала себя в производстве продуктов питания.
Популярная певица Инстасамка и ее супруг Олег Moneyken планируют приобрести футбольный клуб за сумму около 300 миллионов рублей, передает издание RT. Инициатором сделки выступил муж артистки, который с детства увлекается футболом. Конкретный клуб, который намерена купить пара, пока не называется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.