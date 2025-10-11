Инстасамка запускает новый бренд

Певица Инстасамка запускает косметический бренд DAISUKI
Инстасамка зарегистрировала новый бренд косметики DAISUKI
Инстасамка зарегистрировала новый бренд косметики DAISUKI

Певица Инстасамка зарегистрировала новый товарный знак DAISUKI для выхода на рынок косметики. Бренд оформлен на ее компанию ООО «Рич Флекс», которая ранее занималась производством напитков и сухариков.

«Новый товарный знак DAISUKI был официально зарегистрирован на юридическое лицо артистки. Изначально компания „Рич Флекс“ создавалась для производства пищевой продукции, но теперь певица расширяет бизнес в косметическую отрасль», — сообщает telegram-канал Звездач.

Инстасамка (настоящее имя Даша) продолжает развивать предпринимательскую деятельность, диверсифицируя направления своего бизнеса. Ранее она уже пробовала себя в производстве продуктов питания.

Популярная певица Инстасамка и ее супруг Олег Moneyken планируют приобрести футбольный клуб за сумму около 300 миллионов рублей, передает издание RT. Инициатором сделки выступил муж артистки, который с детства увлекается футболом. Конкретный клуб, который намерена купить пара, пока не называется.

