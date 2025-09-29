Под Северском найден единственный живой солдат ВСУ

Боец ВСУ оказался единственным выжившим на участке под Северском
Бойцы группировки войск «Юг» взяли в плен военнослужащего ВСУ при продвижении на северском направлении в ДНР, и он оказался единственным выжившим на этом участке. Об этом сообщил сам пленный украинский военный. 

«Из шести позиций на каждой позиции нас было до четырех человек. Из всех я остался один и выжил за счет того, что обкладывал блиндаж мешками, наполнял их мелом, каждый день укреплял, отказался выполнять приказы и полностью заложил вход», — сообщил военнослужащий в беседе с РИА Новости. По его словам, он оказался единственным выжившим.

Украинский солдат, принадлежавший 81-й отдельной аэромобильной бригаде, отметил, что российские военные вели активные штурмовые действия с применением артиллерии и беспилотников. В этих условиях он принял решение не покидать укрытие, чтобы сохранить жизнь. Позже его обнаружили и вывели из укрытия российские штурмовики. Пленный считает, что таким образом его фактически спасли от гибели.

Ранее российские подразделения установили полный огневой контроль над трассой, соединяющей города Красный Лиман и Северск, сообщает 360.ru. После этого бойцы ВС РФ заняли шахту №6 вблизи Северска, которую украинские военные превратили в укрепленный пункт для обороны, отмечает «Царьград».

