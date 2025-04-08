Новая техника усилит дорожные парки пяти ямальских городов

В ЯНАО закупят более 40 специальных машин отечественного производства для Салехарда, Нового Уренгоя, Шурышкарского, Пуровского и Тазовского районов. Технику распределили в муниципальные образования в зависимости от потребностей, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Обновление парка дорожной техники находится на нашем постоянном контроле. Закупаем еще более 40 единиц в города Салехард и Новый Уренгой, в районы. Важно, чтобы городское хозяйство было обеспечено техникой, это поможет в уборке улиц и летом, и зимой, особенно — в уборке снега. За последние шесть лет обновили половину автопарка муниципальных предприятий — это порядка 400 единиц техники». — приводит слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства на официальном сайте.
Новая техника будет задействована в ремонте и строительстве дорог. Программа по обновлению автопарков реализуется по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. С 2019 по 2024 годы парк дорожных предприятий обновили наполовину — закупили 409 единиц спецтехники.
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