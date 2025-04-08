08 апреля 2025

Новая техника усилит дорожные парки пяти ямальских городов

В ЯНАО закупят более 40 спецмашин для городов и районов округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал закупает новую технику
Ямал закупает новую технику Фото:

В ЯНАО закупят более 40 специальных машин отечественного производства для Салехарда, Нового Уренгоя, Шурышкарского, Пуровского и Тазовского районов. Технику распределили в муниципальные образования в зависимости от потребностей, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Обновление парка дорожной техники находится на нашем постоянном контроле. Закупаем еще более 40 единиц в города Салехард и Новый Уренгой, в районы. Важно, чтобы городское хозяйство было обеспечено техникой, это поможет в уборке улиц и летом, и зимой, особенно — в уборке снега. За последние шесть лет обновили половину автопарка муниципальных предприятий — это порядка 400 единиц техники». — приводит слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства на официальном сайте.

Новая техника будет задействована в ремонте и строительстве дорог. Программа по обновлению автопарков реализуется по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. С 2019 по 2024 годы парк дорожных предприятий обновили наполовину — закупили 409 единиц спецтехники.

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В ЯНАО закупят более 40 специальных машин отечественного производства для Салехарда, Нового Уренгоя, Шурышкарского, Пуровского и Тазовского районов. Технику распределили в муниципальные образования в зависимости от потребностей, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Обновление парка дорожной техники находится на нашем постоянном контроле. Закупаем еще более 40 единиц в города Салехард и Новый Уренгой, в районы. Важно, чтобы городское хозяйство было обеспечено техникой, это поможет в уборке улиц и летом, и зимой, особенно — в уборке снега. За последние шесть лет обновили половину автопарка муниципальных предприятий — это порядка 400 единиц техники». — приводит слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства на официальном сайте. Новая техника будет задействована в ремонте и строительстве дорог. Программа по обновлению автопарков реализуется по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. С 2019 по 2024 годы парк дорожных предприятий обновили наполовину — закупили 409 единиц спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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