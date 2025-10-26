Более 100 беспилотников атаковали Россию за сутки
26 октября 2025 в 14:40
Фото: © URA.RU
Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. Как следует из сводки ведомства, вражеская атака была пресечена над приграничными регионами страны и акваторией Черного моря.
