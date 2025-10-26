«Звезды в джунглях» 26 октября: кто покинул проект после крупного скандала

Ведущими шоу являются Михаил Галустян и Ольга Бузова Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

26 октября на канале ТНТ вышел пятый выпуск проекта «Звезды в джунглях. Карибский сезон». В этот раз не обошлось без скандала. Одна из участниц нарушила правила игры и настроила против себя большинство звезд. В итоге в финальном голосовании игроки долго спорили, прежде чем сделать окончательный выбор. О том, кто покинул проект в пятом выпуске — в материале URA.RU.

Правила шоу «Звезды в джунглях 2»

«Звезды в джунглях 2» — это экстремальное реалити-шоу на ТНТ, где знаменитости живут в диких условиях тропического острова. В проекте принимают участие актеры, музыканты и блогеры. Каждый день им приходится преодолевать сложные и рискованные испытания, сталкиваться с голодом и вести напряженную борьбу за получение главного приза. Итоговая сумма денежного вознаграждения определяется количеством монет, которые удалось собрать команде в ходе соревнования.

Кто участвует

В шоу заявлено 19 знаменитостей.

Аристарх Венес (актер),

Ирина Пинчук (блогер, экс-участница «Дома-2»),

Джефф Монсон (боец ММА),

Маша Малиновская (телеведущая),

Ян Дилан (музыкант и блогер),

Екатерина Шкуро (юмористка),

Альбина Кабалина (актриса),

Ася Резник (юмористка),

Вадим Дубровин (актер),

Сергей Романович (актер),

Андрей Минин (участник и один из создателей команды КВН «Максимум").

Кто покинул проект «Звезды в джунглях 2» в прошлом выпуске

Неделю назад звездный лагерь покинул Сергей Романович. Перед голосованием Альбина Кабалина неожиданно бросила вызов Сергею. Она предложила выдвинуть свою кандидатуру на вылет, если он тоже согласится. Романович поддержал ее предложение. Однако участники не стали голосовать за Кабалину. В итоге в финальном испытании оказались Романович и Аристарх Венес. Им предстояло сыграть в слепой футбол, словами координируя действия своих напарников. Ими стали Ирина Пинчук и Андрей Минин. В итоге Венес одержал победу, а Романович покинул шоу.

Новая участница и первое испытание

Новой участницей проекта стала Анна Цуканова-Котт Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Новой участницей звездного лагеря в этот раз стала актриса Анна Цуканова-Котт. Она отправилась на первое испытание вместе с Вадимом Дубровиным, Асей Резник, Альбиной Кабалиной и Артуром Диланяном. Им предстояло сыграть в доминиканскую рулетку. Они по очереди крутили барабан, в секторах которого стояли экзотические блюда. Каждый участник должен был съесть выпавшее ему блюдо за три минуты. Всего было два раунда, где за каждое съеденное блюдо начислялась одна монета. Однако не все смогли справиться с заданием. Участники быстро выпили воду, съедая первое блюдо, а второе блюдо без напитка есть было сложнее. Общий выигрыш составил 6 монет или 1,2 млн рублей.

Ася Резник съела три живые кокосовые личинки, но не смогла съесть чесночное пюре с крысиными хвостами.

Артур Диланян съел почку крокодила и жаркое из мяса игуаны с перцем чили.

Вадим Дубровин смог съесть пюре с червяками, но суп из внутренностей рыбы он не осилил.

Альбина Кабалина съела севиче из рыбы, но не успела съесть десерт из бананов и лайма.

Анна Цуканова-Котт съела салат с мадагаскарскими тараканами, но морской моллюск ламби ей оказался не по силам.

По итогам конкурса им можно было потратить всего 400 тыс. рублей на еду. На эту сумму они купили рис для всей команды.

Роковая ошибка Марго Овсянниковой

Купленный рис участники сразу поставили вариться. Маргарита Овсянникова неожиданно насыпала туда специй. По правилам шоу этого делать было нельзя. Екатерина Шкуро устроила скандал и настроила остальных участников против Марго. После инцидента Овсянникова долго плакала, понимая, что подставила сама себя перед голосованием на вылет.

Испытание за монеты

В испытании за монеты каждый участник с закрытыми глазами должен был пройти под перекладиной и не задеть ее. Сделать это нужно было за 10 минут. С первого раза справились только Альбина Кабалина, Катя Шкуро и Ася Резник. Андрей Минин и вовсе не смог пройти испытание из-за высокого роста. В итоге все участники остались без еды до следующего дня.

Голосование на вылет

За Маргариту Овсянникову проголосовало шесть человек Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

После скандала из-за приготовления риса участники оказались негативно настроены в отношении Маргариты Овсянниковой. Она пыталась оправдаться, но большинство звезд уже заранее решили голосовать против нее. В итоге Марго получила шесть голосов. Вторым кандидатом на вылет стала Екатерина Шкуро. Против нее проголосовали пять человек.

Испытание на вылет: кто покинул проект

На финальное испытание отправились Катя Шкуро и Маргарита Овсянникова. На воде была установлена конструкция, напоминающая боксерский ринг, в центре которой находились две возвышающиеся платформы с перекладинами. На них разместились участницы-номинантки. Каждая из платформ состояла из трех досок, соединенных друг с другом.