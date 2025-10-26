Минобороны ликвидировало 22 украинских дрона над регионами
Минобороны: уничтожено 22 украинских беспилотника над тремя регионами
26 октября 2025 в 23:13
Минобороны уничтожило 22 дрона над регионами
Дежурными средствами противовоздушной обороны над регионами уничтожили 22 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 16:00 мск до 20:00 мск были перехвачены 22 украинских беспилотника самолетного типа: 19 — над Белгородской областью, два — над Калужской и один — над Московским регионом», — сообщили ведомство в telegram-канале.
