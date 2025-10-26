Зеленский: принято решение по истребителям Mirage для ВСУ
Как минимум один такой истребитель потерпел крушение на Украине
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Киев готовится получить очередную партию французских истребителей Mirage. Первая поставка боевых машин состоялась в начале текущего года. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о новых договоренностях.
«Отдельно хочу поблагодарить Великобританию и Францию. Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракетах для средств ПВО. Британские власти будут помогать нам с ПВО и дальше, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков», — заявил Зеленский в рамках ежедневного обращения в соцсетях.
Ранее действия президента Франции Эммануэля Макрона, направленные на усиление военной поддержки Киева, подверглись резкой критике. В стране считают, что поставки новейшего вооружения Украине несут угрозу не только внешней политике, но и внутренней стабильности государства.
При этом в РФ заявляют, что передача ВСУ устаревших французских истребителей выглядит как насмешка и не принесет Киеву видимого эффекта в зоне СВО. По мнению Кремля, поставки оружия на Украину препятствуют мирному урегулированию разногласий и вовлекают страны НАТО в вооруженный конфликт.
