Как минимум один такой истребитель потерпел крушение на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Киев готовится получить очередную партию французских истребителей Mirage. Первая поставка боевых машин состоялась в начале текущего года. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о новых договоренностях.

«Отдельно хочу поблагодарить Великобританию и Францию. Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракетах для средств ПВО. Британские власти будут помогать нам с ПВО и дальше, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков», — заявил Зеленский в рамках ежедневного обращения в соцсетях.

Ранее действия президента Франции Эммануэля Макрона, направленные на усиление военной поддержки Киева, подверглись резкой критике. В стране считают, что поставки новейшего вооружения Украине несут угрозу не только внешней политике, но и внутренней стабильности государства.

Продолжение после рекламы