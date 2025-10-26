Собянин: число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до шести

Ранее Собянин сообщал об уничтожении пяти беспилотных средств в Москве Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Москве отразили атаку еще одного беспилотного летательного аппарата, направленного на столицу, за 26 октября было отбито шесть БПЛА. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву», — написал мэр в своем канале на платформе Max. Ранее в течение воскресенья Собянин также информировал о пяти уничтоженных БПЛА, которые пытались атаковать Москву. Специалисты уже работают на месте падения обломков устройства.