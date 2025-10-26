Логотип РИА URA.RU
ПВО уничтожило дрон в Московской области

26 октября 2025 в 23:51
В российском регионе уничтожен БПЛА

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Московской области ликвидировали беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы.

«ПВО России уничтожило один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. В настоящее время на месте обнаружения обломков работают сотрудники экстренных служб», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в официальном telegram-канале.

