ПВО уничтожило дрон в Московской области
Собянин: в Московской области ликвидировали беспилотник
26 октября 2025 в 23:51
В российском регионе уничтожен БПЛА
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Московской области ликвидировали беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы.
«ПВО России уничтожило один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. В настоящее время на месте обнаружения обломков работают сотрудники экстренных служб», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в официальном telegram-канале.
