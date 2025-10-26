The Guardian: ЕС стал крупнейшим в мире покупателем российского газа

В сентябре 2025 года первыми по объему импорта российского газа стали Венгрия и Словакия. Венгрия приобрела российское ископаемое топливо на сумму 393 млн евро, Словакия — на 207 млн евро, передает издание. Помимо них, Франция, Бельгия и Нидерланды также продолжили закупки российского топлива. По итогам прошлого года Франция импортировала природный газ из России на сумму 153 млн евро и заняла третье место среди покупателей российского газа в ЕС. При этом все поставки были осуществлены в виде СПГ, а часть этого объема впоследствии была переправлена в Германию. Бельгия по объемам закупок заняла четвертое место (92 млн евро), а Нидерланды импортировали СПГ на 62 млн евро.