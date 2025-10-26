The Guardian: ЕС стал крупнейшим в мире покупателем российского газа
Зависимость Европы от российских энергоносителей остается сильной
Европейский союз остается крупнейшим покупателем российского природного газа. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на данные финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
«ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ. [Союз] закупает половину всего российского экспорта СПГ (сжиженного природного газа, — прим. URA.RU)», — пишет издание.
Для сравнения, доля Китая и Японии в закупках СПГ составляет 22% и 18% соответственно. Среди потребителей трубопроводного газа за лидером в лице ЕС следуют Китай (30%) и Турция (29%), сообщает The Guardian.
В сентябре 2025 года первыми по объему импорта российского газа стали Венгрия и Словакия. Венгрия приобрела российское ископаемое топливо на сумму 393 млн евро, Словакия — на 207 млн евро, передает издание. Помимо них, Франция, Бельгия и Нидерланды также продолжили закупки российского топлива. По итогам прошлого года Франция импортировала природный газ из России на сумму 153 млн евро и заняла третье место среди покупателей российского газа в ЕС. При этом все поставки были осуществлены в виде СПГ, а часть этого объема впоследствии была переправлена в Германию. Бельгия по объемам закупок заняла четвертое место (92 млн евро), а Нидерланды импортировали СПГ на 62 млн евро.
Ранее Еврокомиссия предложила с 2027 года полностью прекратить импорт российского СПГ. Эксперты и представители отрасли указывают, что полный отказ может растянуться как минимум до 2028 года.
