Землетрясение в Турции затронуло Стамбул

Сейсмические толчки ощущались в западных районах Стамбула в 19:44 по московскому времени и продолжались приблизительно 20–30 секунд, передает корреспондент РИА Новости. Жители отмечают, что в квартирах раскачивались люстры и дрожали стекла, однако панических настроений среди населения не наблюдалось. Мобильные приложения предупредили о начале землетрясения за несколько секунд до возникновения подземных толчков.