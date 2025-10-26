Землетрясение в Турции затронуло Стамбул
Толчки ощущались в Стамбуле
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В западной части Турции было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщил корреспондент российского СМИ.
Сейсмические толчки ощущались в западных районах Стамбула в 19:44 по московскому времени и продолжались приблизительно 20–30 секунд, передает корреспондент РИА Новости. Жители отмечают, что в квартирах раскачивались люстры и дрожали стекла, однако панических настроений среди населения не наблюдалось. Мобильные приложения предупредили о начале землетрясения за несколько секунд до возникновения подземных толчков.
Согласно информации сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,7, а эпицентр располагался в акватории Черного моря вблизи Стамбульского аэропорта. Очаг залегал на глубине 13 километров. По оценкам специалистов обсерватории Кандилли, магнитуда подземных толчков достигала 3,9.
