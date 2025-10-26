Собянин: БПЛА Украины пытались атаковать Москву
Вражеские беспилотники были уничтожены
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Средствами противовоздушной обороны были сбиты два украинских беспилотника, которые пытались атаковать Москву 26 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.
Атаки беспилотников на Москву фиксируются регулярно: накануне ночью, 25 октября, было уничтожено пять украинских дронов, летевших в сторону столицы. Обломки ранее сбитых аппаратов также расследовали специалисты экстренных служб, пострадавших и разрушений в результате этих атак не зафиксировано.
