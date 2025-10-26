Игроки «Реала» и «Барселоны» устроили потасовку в конце матча
Спортсмены подрались
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В заключительной части поединка десятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» произошла массовая потасовка. Конфликт вспыхнул за мгновения до финального свистка у скамейки запасных обеих команд, в результате чего запасной вратарь «Реала» Андрей Лунин был наказан желтой карточкой. После окончания встречи к инциденту подключились и игроки, находившиеся на поле.
Матч проходил в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой хозяев со счетом 2:1. Первый гол в ворота «Барселоны» забил Килиан Мбаппе на 22-й минуте после передачи Джуда Беллингема. На 38-й минуте каталонский клуб восстановил равновесие благодаря голу Фермина Лопеса Мартина, которому ассистировал Маркус Рашфорд. Окончательный результат был установлен на 43-й минуте: Джуд Беллингем отличился после передачи Эдера Милитао.
В ходе встречи Мбаппе мог отличиться еще дважды: его мяч на 12-й минуте был отменен арбитром из-за офсайда, а во втором тайме, на 52-й минуте, французский нападающий не реализовал пенальти. На десятой добавленной минуте хавбек «Барселоны» Педри получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
По итогам противостояния столичный клуб занимает первую позицию в турнирной таблице, имея 27 очков, тогда как «Барселона» располагается на втором месте с 22 баллами. Следующий матч чемпионата Испании «Реал» проведет дома против «Валенсии» 1 ноября, а «Барселона» на следующий день примет на своем поле команду «Эльче».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.