Россия официально признает независимость Украины. Однако, как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью youtube-каналу «Ультраханг», страна не могла оставить без внимания вопиющие случаи дискриминации жителей регионов, вошедших в ее состав, которых в Киеве рассматривали как «граждан второго сорта».

Глава российского МИДа также рассказал о причинах срыва встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, подчеркнув, что Москва всегда выступает как «вежливая сторона» и не склонна навязывать себя для переговоров. Все главные заявления министра — в материале URA.RU.

Про встречу в Будапеште и отношения с США

По словам Лаврова, саму идею встречи президентов России и США в Будапеште предложили американцы. Россия на это согласилась, и он даже планировал приехать в Будапешт для подготовки. Но после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио американская сторона сама заявила, что встреча министров сейчас не нужна. Позже американский лидер Дональд Трамп сам заявил о переносе саммита.

Лавров подчеркнул, что Россия — сторона «вежливая», не будет навязываться и давить на американцев, а будет ждать, когда им снова станет удобно продолжить диалог. Причину такой позиции США он видит в том, что на Вашингтон сильно давят «ястребы» из Европы и сам президент Украины Владимир Зеленский, которые против любого соглашения между Россией и США.

Про переговоры и почему Россия против простого «прекращения огня»

Лавров заявил, что Россия не против мира, но против обмана. По его словам, сначала Запад хотел нанести «стратегическое поражение» РФ, а теперь, когда дела у Украины идут хуже, все вдруг заговорили о «немедленном прекращении огня без условий». По его словам, это ловушка. Такой шаг даст Украине и Западу только «передышку», чтобы перевести дух, подвезти новое оружие, подготовить новые силы, а потом снова начать войну.

Он также напомнил про Минские соглашения, которые, как позже признались некоторые европейские лидеры, с их стороны были лишь уловкой, чтобы дать Украине время нарастить армию. Россия, отметил Лавров, хочет не такой временной «паузы», а полноценного, долгосрочного и надежного мирного договора, который действительно решит все проблемы, а не отложит конфликт на пару лет.

Главные причины, почему конфликт вообще начался

Лавров подчеркнул, что у украинского конфликта есть две основные причины. Первая и самая главная причина — угроза НАТО. Россия много лет говорила, что не потерпит расширения этого военного блока к своим границам. По словам министра, были конкретные планы разместить военные базы НАТО в Крыму, прямо у российского «порога». Это было абсолютно неприемлемо для национальной безопасности России.

Вторая причина — защита людей и русской культуры. Лавров заявил, что после смены власти в Киеве в 2014 году жизнь для русскоязычных людей на юго-востоке Украины резко изменилась в худшую сторону. Русский язык начали запрещать, русскую культуру и историю — уничтожать, сносили памятники, запретили нормальную работу русской церкви.

Он также привел резкие слова Зеленского, который назвал людей Донбасса «особями» и советовал всем, кто чувствует связь с Россией, «убираться» туда. Таким образом, Россия представляет свои действия не как захват чужих земель, а как вынужденную защиту тех людей, которых киевская власть, по ее мнению, предала и объявила «неполноценными».

Про Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье — вернутся ли они Украине

На этот вопрос Лавров ответил очень четко и однозначно: нет, и разговоры об этом бесполезны. Он заявил, что эти территории — исторически русские земли, которые были «подарены» Украине во времена СССР. А их нынешний статус был решен самими жителями на референдумах, где они проголосовали за воссоединение с Россией.

Теперь эти регионы навсегда закреплены в Конституции России, и Москва считает этот вопрос окончательно закрытым. Он также пояснил, что продвижение российской армии дальше, на те части областей, которые еще не под ее контролем, необходимо для создания «буферной зоны», чтобы остановить обстрелы мирных городов.

Ответ на главные обвинения Запада

Лавров заявил, что требование Запада отвести российские войска к границам 1991 года не выполнимо

Лавров также ответил на главные обвинения в адрес России со стороны западных стран. Так, например, он заявил, что Москва ни разу не нарушала Будапештский меморандум и не угрожала Украине применением ядерного оружия. Он подчеркнул, что в рамках меморандума Киев должен был гарантировать права меньшинств, в том числе русских, но эти обязательства, по его словам, были нарушены.

Обвинения в похищении детей он назвал «позорной ложью». По его версии, когда Россия на переговорах попросила предоставить списки этих детей, Украина смогла назвать лишь 339 имен. При проверке оказалось, что многие из этого списка — вообще взрослые люди, а некоторые и вовсе находятся в Европе.

Требование Запада отвести войска к границам 1991 года Лавров назвал не только невыполнимым, но и бесчеловечным. Ведь это значит, по его словам, оставить миллионы людей, которые уже считают себя россиянами, под властью киевского режима, который их ненавидит.

Про Венгрию и историю

Отвечая на вопрос, стоит ли венграм бояться России после событий 1956 года, Лавров ответил коротко: «Нет». Он заявил, что у России и Венгрии сложная, но общая история. Ошибки прошлого, в том числе события 1956 года, были признаны российским руководством.