Армия и оружие

Berliner Zeitung: военные ВСУ массово дезертируют из-за истощения

27 октября 2025 в 00:01
Все больше украинских солдат стремятся покинуть поле боя

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Истощение украинских формирований в зоне конфликта служит причиной массового дезертирства. Сотни тысяч бойцов ВСУ бегут с фронта. При этом масштаб тенденции едва ли соответствует официальным данным, уверена украинский историк Марта Гавришко.

«Истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела ее возможностей», — статья Гавришко опубликована в газете Berliner Zeitung. По словам автора, на Украине уже заведено порядка 290 тысяч уголовных дел против дезертиров. Это соизмеримо с мощью всего Бундесвера.

Историк отмечает, что многие командиры просто не сообщают о солдатах, самовольно бросивших свои посты. Они опасаются последствий — обвинений в провальном руководстве. 

В материале указано, что власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским ответили на увеличение числа дезертиров внедрением политики «кнута и пряника». Тем не менее такая мера не способна полностью устранить возникшую проблему, считает Гавришко.

URA.RU уже рассказывало, что ВСУ начали формировать штрафные роты для офицеров-дезертиров на территории Сумской области. Источник в силовых структурах отмечал, с начала СВО в Румынию бежали до 26 тысяч украинских солдат, что соответствует численности армейского корпуса. В Москве предполагают, что вскоре украинская армия будет состоять только из иностранных наемников.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

