Все больше украинских солдат стремятся покинуть поле боя Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Истощение украинских формирований в зоне конфликта служит причиной массового дезертирства. Сотни тысяч бойцов ВСУ бегут с фронта. При этом масштаб тенденции едва ли соответствует официальным данным, уверена украинский историк Марта Гавришко.

«Истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела ее возможностей», — статья Гавришко опубликована в газете Berliner Zeitung. По словам автора, на Украине уже заведено порядка 290 тысяч уголовных дел против дезертиров. Это соизмеримо с мощью всего Бундесвера.

Историк отмечает, что многие командиры просто не сообщают о солдатах, самовольно бросивших свои посты. Они опасаются последствий — обвинений в провальном руководстве.

Продолжение после рекламы

В материале указано, что власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским ответили на увеличение числа дезертиров внедрением политики «кнута и пряника». Тем не менее такая мера не способна полностью устранить возникшую проблему, считает Гавришко.