План «Ковер» ввели в волгоградском аэропорту

Росавиация: аэропорт Волгограда временно остановил работу
27 октября 2025 в 01:22
Волгоградский аэропорт приостановил работу

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Волгоградской области действует ограничительный режим воздушного пространства по плану «Ковер». В связи с этим воздушная гавань временно приостановила выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Волгограда. Введенные ограничения связаны с мерами по повышению уровня безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале

