План «Ковер» ввели в волгоградском аэропорту
Росавиация: аэропорт Волгограда временно остановил работу
27 октября 2025 в 01:22
Волгоградский аэропорт приостановил работу
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Волгоградской области действует ограничительный режим воздушного пространства по плану «Ковер». В связи с этим воздушная гавань временно приостановила выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Волгограда. Введенные ограничения связаны с мерами по повышению уровня безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал