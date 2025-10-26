Логотип РИА URA.RU
ПВО уничтожила три БПЛА над Калужской областью

27 октября 2025 в 01:04
БПЛА уничтожены над Россией

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вечером 26 октября в Калужской области силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. Инциденты произошли над Боровским и Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине Калуги. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры удалось избежать. О случившемся сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Как объяснил глава области, военные специалисты отработали оперативно и не допустили ущерба для жителей. «Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого муниципальных округов и на окраине города Калуги... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — заявил Владислав Шапша в своем telegram-канале.

Местным жителям рекомендовано сохранять спокойствие и при обнаружении подозрительных предметов обращаться к правоохранителям. Это не первый случай применения средств ПВО в регионе в последние недели. Власти продолжают внимательно следить за ситуацией и поддерживать постоянную связь с федеральными структурами безопасности. В оперативных службах отмечают готовность своевременно реагировать на подобные угрозы и предупреждать риски для населения.

