ПВО уничтожила три БПЛА над Калужской областью

Вечером 26 октября в Калужской области силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. Инциденты произошли над Боровским и Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине Калуги. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры удалось избежать. О случившемся сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Как объяснил глава области, военные специалисты отработали оперативно и не допустили ущерба для жителей. «Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого муниципальных округов и на окраине города Калуги... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — заявил Владислав Шапша в своем telegram-канале.
Местным жителям рекомендовано сохранять спокойствие и при обнаружении подозрительных предметов обращаться к правоохранителям. Это не первый случай применения средств ПВО в регионе в последние недели. Власти продолжают внимательно следить за ситуацией и поддерживать постоянную связь с федеральными структурами безопасности. В оперативных службах отмечают готовность своевременно реагировать на подобные угрозы и предупреждать риски для населения.
