ПВО уничтожила три БПЛА над Калужской областью

Вечером 26 октября в Калужской области силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. Инциденты произошли над Боровским и Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине Калуги. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры удалось избежать. О случившемся сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Как объяснил глава области, военные специалисты отработали оперативно и не допустили ущерба для жителей. «Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого муниципальных округов и на окраине города Калуги... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — заявил Владислав Шапша в своем telegram-канале.