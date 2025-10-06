06 октября 2025

«Автомобилист» разгромил омский «Авангард» с красивым счетом

Екатеринбургский ХК «Автомобилист» принес четвертую победу подряд в матче КХЛ
Матч прошел на территории соперника - в Омске
Матч прошел на территории соперника - в Омске

ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Авангард» (Омск) в выездном матче чемпионата КХЛ. Для шоферов победа стала четвертой подряд, игра завершилась со счетом 1:4.

Первая шайба полетела в ворота уральцев. На 3-й минуте нападающего Степана Хрипунова отправили в штрафной бокс за сдвиг ворот. Однако уже во второй трети матча установился счет 1:3 в пользу «Автомобилиста». За минуту до финала екатеринбуржцы забили в ворота соперника четвертую шайбу.

В составе «Автомобилиста» отличились Степан Хрипунов, Роман Горбунов, Александр Шаров, и Рид Буше. В турнирной таблице Восточной конференции шоферы занимают третье место.

Ранее отстраненный за допинг бомбардир «Автомобилиста» вернулся к тренировкам. Анатолий Голышев будет тренироваться как в общей группе, так и индивидуально под надзором тренеров.

