25 марта 2025

Пермское предприятие приобрело в Китае десятки танков-контейнеров

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермь уже доставлены все 64 контейнера
В Пермь уже доставлены все 64 контейнера Фото:

Краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» Пермского края закупил в Китае 64 танка-контейнера. Об этом сообщается на сайте предприятия.

«Емкости объемом 26 кубометров каждая специально для „Камы“ были произведены у крупнейшего в мире изготовителя этого оборудования — компании CIMC (China International Marine Containers). Всего комбинат закупил 64 контейнера, все они уже доставлены в краевую столицу», — сообщается на сайте.

Оборудование обеспечит страховой запас по химикатам для бесперебойной работы производства. До недавнего времени подобные контейнеры предприятие арендовало у подрядчиков.

С 2024 года бумкомбинат «Кама» входит в состав группы компаний «Свеза». Продукцию комбината «Кама» отличает наличие пищевой сертификации, отвечающей требованиям российских и международных стандартов.

Ранее URA.RU сообщало, что краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» будет сотрудничать с сетью общественного питания «Вкусно — и точка». Пермский картон будет использоваться для изготовления упаковки. 

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Краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» Пермского края закупил в Китае 64 танка-контейнера. Об этом сообщается на сайте предприятия. «Емкости объемом 26 кубометров каждая специально для „Камы“ были произведены у крупнейшего в мире изготовителя этого оборудования — компании CIMC (China International Marine Containers). Всего комбинат закупил 64 контейнера, все они уже доставлены в краевую столицу», — сообщается на сайте. Оборудование обеспечит страховой запас по химикатам для бесперебойной работы производства. До недавнего времени подобные контейнеры предприятие арендовало у подрядчиков. С 2024 года бумкомбинат «Кама» входит в состав группы компаний «Свеза». Продукцию комбината «Кама» отличает наличие пищевой сертификации, отвечающей требованиям российских и международных стандартов. Ранее URA.RU сообщало, что краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» будет сотрудничать с сетью общественного питания «Вкусно — и точка». Пермский картон будет использоваться для изготовления упаковки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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