Пермское предприятие приобрело в Китае десятки танков-контейнеров

Краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» Пермского края закупил в Китае 64 танка-контейнера. Об этом сообщается на сайте предприятия.
«Емкости объемом 26 кубометров каждая специально для „Камы“ были произведены у крупнейшего в мире изготовителя этого оборудования — компании CIMC (China International Marine Containers). Всего комбинат закупил 64 контейнера, все они уже доставлены в краевую столицу», — сообщается на сайте.
Оборудование обеспечит страховой запас по химикатам для бесперебойной работы производства. До недавнего времени подобные контейнеры предприятие арендовало у подрядчиков.
С 2024 года бумкомбинат «Кама» входит в состав группы компаний «Свеза». Продукцию комбината «Кама» отличает наличие пищевой сертификации, отвечающей требованиям российских и международных стандартов.
Ранее URA.RU сообщало, что краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» будет сотрудничать с сетью общественного питания «Вкусно — и точка». Пермский картон будет использоваться для изготовления упаковки.
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