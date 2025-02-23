Финляндия выдвинула новое обвинение против России

Глава министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна не планирует открывать границы с Россией. По его словам, власти переживают из-за возможной угрозы наплыва беженцев, а Финляндии нужно усилить контроль, чтобы обеспечить безопасность границ.
«Мы не будем открывать границу. Мы знаем, что Россия попытается сразу направить мигрантов в Финляндию», — поделился Хяккянен в беседе с изданием Keskisuomalainen. Он подчеркнул, что на границах с Россией нужно «ужесточить контроль», чтобы обеспечить их безопасность, кроме того нужно пересмотреть условия заключения сделок с недвижимостью и внимательнее следить за инфраструктурой.
Ранее военное ведомство Финляндии разработало законопроект, который запрещает заключение сделок с недвижимостью россиянам. Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов рассказал, что эта мера продиктована «русофобией и военным психозом».
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