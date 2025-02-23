Финляндия выдвинула новое обвинение против России

В Финляндии заявили о неготовности открывать границу с РФ
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Финляндия планирует пересмотреть меры по безопасности границ
Финляндия планирует пересмотреть меры по безопасности границ Фото:

Глава министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна не планирует открывать границы с Россией. По его словам, власти переживают из-за возможной угрозы наплыва беженцев, а Финляндии нужно усилить контроль, чтобы обеспечить безопасность границ. 

«Мы не будем открывать границу. Мы знаем, что Россия попытается сразу направить мигрантов в Финляндию», — поделился Хяккянен в беседе с изданием Keskisuomalainen. Он подчеркнул, что на границах с Россией нужно «ужесточить контроль», чтобы обеспечить их безопасность, кроме того нужно пересмотреть условия заключения сделок с недвижимостью и внимательнее следить за инфраструктурой. 

Ранее военное ведомство Финляндии разработало законопроект, который запрещает заключение сделок с недвижимостью россиянам. Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов рассказал, что эта мера продиктована «русофобией и военным психозом». 

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Глава министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна не планирует открывать границы с Россией. По его словам, власти переживают из-за возможной угрозы наплыва беженцев, а Финляндии нужно усилить контроль, чтобы обеспечить безопасность границ.  «Мы не будем открывать границу. Мы знаем, что Россия попытается сразу направить мигрантов в Финляндию», — поделился Хяккянен в беседе с изданием Keskisuomalainen. Он подчеркнул, что на границах с Россией нужно «ужесточить контроль», чтобы обеспечить их безопасность, кроме того нужно пересмотреть условия заключения сделок с недвижимостью и внимательнее следить за инфраструктурой.  Ранее военное ведомство Финляндии разработало законопроект, который запрещает заключение сделок с недвижимостью россиянам. Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов рассказал, что эта мера продиктована «русофобией и военным психозом». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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