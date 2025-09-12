12 сентября 2025

Пермь возглавила топ российских городов по росту стоимости съемного жилья

В августе медианная ставка аренды квартир в краевой столице достигла 35 тысяч рублей
В августе медианная ставка аренды квартир в краевой столице достигла 35 тысяч рублей

В Перми зафиксирован самый высокий рост медианной стоимости аренды жилья среди городов-миллионников России. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

«В августе 2025 года медианная ставка съемного жилья в прикамской столице составила 35 тысяч рублей. Рост за месяц на 9,9%. Это самый высокий показатель в стране», — на данные исследования ссылается «Коммерсант-Санкт-Петербург».

Для сравнения, значительный прирост цен на аренду был отмечен также в Ростове-на-Дону. Там медианная ставка увеличилась на 9,1% и составила 33 тысячи рублей. В то же время в Москве наблюдалось сокращение стоимости аренды: ставка снизилась на 2,8% и составила 86 тысяч рублей.

Эксперты считают, что подобные изменения отражают региональные особенности рынка недвижимости и сезонные колебания спроса. Так весной аналитик платформы фиксировали обрушение цен на аренду жилья, об этом URA.RU уже рассказывало.

