Минобороны объяснило, правда ли у берегов Франции была российская подлодка

Экипаж подводной лодки «Новороссийск» Черноморского флота России начал плановый межфлотский переход после завершения миссии в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота (ЧФ).
«В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море», — сказано в сообщении пресс-службы ЧФ. Его публикует РИА Новости.
По информации ведомства, проход через пролив Ла-Манш осуществляется строго в надводном положении. Он также происходит в соответствии с международными нормами мореплавания. В пресс-службе также опровергли сообщения, появившиеся в средствах массовой информации, о якобы возникших неисправностях и экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у побережья Франции, отметив, что данная информация не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что российская подводная лодка «Новороссийск», оснащенная ракетами «Калибр», всплыла у берегов Франции. Об этом сообщили представители Морского командования НАТО через свои официальные аккаунты в социальных сетях. В публикации отмечается, что выход субмарины Б-261 на поверхность был вызван технической неисправностью. В то же время, как подчеркнули в альянсе, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности союзников, а ситуация в акватории находится под полным контролем, передает 360.ru.
