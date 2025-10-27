В Тюмени раньше срока выплатят социальные пособия
Раньше срока выплатят пособия, которые приходят на банковские счета
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюменской области часть социальных выплат за октябрь поступит жителям досрочно. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, выплаты назначены на 1 ноября из-за переноса единого дня перечислений, который в этом месяце приходится на праздничный нерабочий день.
«Решение связано с тем, что по общему порядку детские пособия и некоторые другие выплаты перечисляют третьего числа каждого месяца. В ноябре эта дата совпадает с официальным праздником, поэтому средства будут доступны раньше обычного», — говорится в сообщении.
Досрочные перечисления касаются нескольких категорий получателей. В частности, речь идет о следующих выплатах:
- единое пособие на детей до 17 лет;
- выплаты беременным женщинам;
- ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;
- ежемесячная поддержка семей на первого ребенка до трех лет;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
Получатели выплат смогут воспользоваться деньгами, если средства поступают на их банковские счета. О сроках для тех, кто получает выплаты по почте, сотрудники фонда проинформируют дополнительно.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!