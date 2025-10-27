В Тюмени раньше срока выплатят социальные пособия

Раньше срока выплатят пособия, которые приходят на банковские счета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области часть социальных выплат за октябрь поступит жителям досрочно. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, выплаты назначены на 1 ноября из-за переноса единого дня перечислений, который в этом месяце приходится на праздничный нерабочий день.

«Решение связано с тем, что по общему порядку детские пособия и некоторые другие выплаты перечисляют третьего числа каждого месяца. В ноябре эта дата совпадает с официальным праздником, поэтому средства будут доступны раньше обычного», — говорится в сообщении.

Досрочные перечисления касаются нескольких категорий получателей. В частности, речь идет о следующих выплатах:

Продолжение после рекламы

единое пособие на детей до 17 лет;

выплаты беременным женщинам;

ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;

ежемесячная поддержка семей на первого ребенка до трех лет;

пособие на ребенка военнослужащего по призыву.