Общество

В Тюмени раньше срока выплатят социальные пособия

27 октября 2025 в 12:36
Раньше срока выплатят пособия, которые приходят на банковские счета

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области часть социальных выплат за октябрь поступит жителям досрочно. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, выплаты назначены на 1 ноября из-за переноса единого дня перечислений, который в этом месяце приходится на праздничный нерабочий день.

«Решение связано с тем, что по общему порядку детские пособия и некоторые другие выплаты перечисляют третьего числа каждого месяца. В ноябре эта дата совпадает с официальным праздником, поэтому средства будут доступны раньше обычного», — говорится в сообщении.

Досрочные перечисления касаются нескольких категорий получателей. В частности, речь идет о следующих выплатах:

  • единое пособие на детей до 17 лет;
  • выплаты беременным женщинам;
  • ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;
  • ежемесячная поддержка семей на первого ребенка до трех лет;
  • пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Получатели выплат смогут воспользоваться деньгами, если средства поступают на их банковские счета. О сроках для тех, кто получает выплаты по почте, сотрудники фонда проинформируют дополнительно.

