Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В Тюменской области завершается период навигации

Навигация маломерных судов в Тюменской области завершится 1 ноября
27 октября 2025 в 13:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Завершение навигации не коснется спецслужб и судов на воздушной подушке

Завершение навигации не коснется спецслужб и судов на воздушной подушке

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На реках и озерах Тюменской области завершается период навигации для маломерных судов. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

«Навигация маломерных судов на реках и озерах Тюменской области в 2025 году завершается с 1 ноября», — отмечается в документе. Он размещен на официальном портале госорганов.

Завершение навигации коснется Иртыша, Туры, Тавды, Тобола и Ишима, а также озера Круглое в Тюмени. Также постановление затрагивает водные объекты Уватского муниципального округа и те водоемы, которые не входят в перечень внутренних водных путей РФ. 

Продолжение после рекламы

Отмечается также, что навигация продолжится для судов спецслужб и правоохранительных структур, органов госвласти, пассажирских и продуктовых судов. Средства передвижения на воздушной подушке также смогут продолжить передвижение.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал