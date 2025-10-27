В Тюменской области завершается период навигации
Завершение навигации не коснется спецслужб и судов на воздушной подушке
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На реках и озерах Тюменской области завершается период навигации для маломерных судов. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.
«Навигация маломерных судов на реках и озерах Тюменской области в 2025 году завершается с 1 ноября», — отмечается в документе. Он размещен на официальном портале госорганов.
Завершение навигации коснется Иртыша, Туры, Тавды, Тобола и Ишима, а также озера Круглое в Тюмени. Также постановление затрагивает водные объекты Уватского муниципального округа и те водоемы, которые не входят в перечень внутренних водных путей РФ.
Отмечается также, что навигация продолжится для судов спецслужб и правоохранительных структур, органов госвласти, пассажирских и продуктовых судов. Средства передвижения на воздушной подушке также смогут продолжить передвижение.
