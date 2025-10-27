Продавец заводоуковского магазина обчистил кассу почти на миллион рублей

Мужчина не сдавал в кассу деньги, полученные за товар Фото: Илья Московец © URA.RU

Продавец магазина в Заводоуковске (Тюменская область) обчистил кассу на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает в telegram-канале прокуратура региона.

«С января по апрель 2024 года подсудимый не сдавал в кассу магазина и не отражал в бухгалтерской документации получаемые за товар деньги. Часть средств переводил на банковскую карту своей супруги, тратил на погашение кредитов, а также на игру в онлайн казино», — говорится в сообщении.