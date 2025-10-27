Логотип РИА URA.RU
Продавец заводоуковского магазина обчистил кассу почти на миллион рублей

В Тюменской области продавец магазина украл из кассы 800 тысяч рублей
27 октября 2025 в 12:07
Мужчина не сдавал в кассу деньги, полученные за товар

Фото: Илья Московец © URA.RU

Продавец магазина в Заводоуковске (Тюменская область) обчистил кассу на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает в telegram-канале прокуратура региона.

«С января по апрель 2024 года подсудимый не сдавал в кассу магазина и не отражал в бухгалтерской документации получаемые за товар деньги. Часть средств переводил на банковскую карту своей супруги, тратил на погашение кредитов, а также на игру в онлайн казино», — говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к двум годам условно. Ему нельзя будет менять место жительства и регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной службе. Ранее сообщалось, что похожая история произошла в одном из тюменских магазинов сети «Монетка».

