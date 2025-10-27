На территории катка «Сердце Тюмени» появится аллея деревьев в форме сердец Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На территории катка «Сердце Тюмени» в следующем году появится «Аллея сердец» из деревьев, которым придадут форму сердца. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил бизнесмен Александр Андросов.

«Мы уже договорились с агентством ландшафтного дизайна, а также получили согласование от управы и ЛесПаркХоза, что нам разрешат кронировать деревья именно в такой форме. Планируем, что уже в следующем году они будут радовать посетителей своим необычным видом», — рассказал Андросов.

По его словам, идея создания «Аллеи сердец» принадлежит команде катка «Сердце Тюмени». Он также отметил, что, по словам ландшафтных дизайнеров, полное формирование деревьев в форме сердца, как на макете, займет около двух лет, однако очертания станут заметны уже в следующем году. Ранее стало известно, что каток «Сердце Тюмени» больше не будет в виде сердца. Изменение связано с запросами конькобежцев и необходимостью расширить площадь катка.

