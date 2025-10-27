«Инстасамки больше не будет»: Дарья Зотеева заявила о смене псевдонима в интервью Собчак
Инстасамка заявила о смене никнейма в интервью Ксении Собчак
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Эпатажная певица и блогер, уроженка Тобольска Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, заявила о своем намерении сменить никнейм и отказаться от своего скандального образа. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.
«Инстасамки больше не будет. Я поменяю свой псевдоним совсем скоро. Мы сделали все, что могли с этим никнеймом. „RICH WITCH“ — последний альбом Инстасамки. Из-за приставки „инста“ ко мне возникает много вопросов, я устала и хочу двигаться дальше», — заявила Зотеева.
Дарья Зотеева родилась в Тобольске, а спустя несколько лет она переехала в подмосковный Чехов, где и началась ее эпатажная карьера. В 2021 году Инстасамка уже имела опыт общения с Ксенией Собчак, правда, тогда встреча сорвалась из-за опасений певицы и критики в адрес внешности журналистки. Спустя четыре года, в 2025 году, им удалось договориться о новом интервью.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!