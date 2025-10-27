«Инстасамки больше не будет»: Дарья Зотеева заявила о смене псевдонима в интервью Собчак

Инстасамка заявила о смене никнейма в интервью Ксении Собчак Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Эпатажная певица и блогер, уроженка Тобольска Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, заявила о своем намерении сменить никнейм и отказаться от своего скандального образа. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.

«Инстасамки больше не будет. Я поменяю свой псевдоним совсем скоро. Мы сделали все, что могли с этим никнеймом. „RICH WITCH“ — последний альбом Инстасамки. Из-за приставки „инста“ ко мне возникает много вопросов, я устала и хочу двигаться дальше», — заявила Зотеева.