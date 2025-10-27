В Свердловскую область прилетело восемь миллионов клещей

В отличие от обычных клещей энтомофаги приносят пользу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Восемь миллионов клещей-энтомофагов и других насекомых ввезли самолетами в Свердловскую область за пять дней. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления Россельхознадзора.

«Жучки» прибыли на Урал с 20 по 24 октября авиарейсами из Москвы. Из аэропорта их распределили по разным хозяйствам региона, предварительно проверив на безопасность.

«Поставки проведены с надлежащим оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов. Нарушений не выявлено», — сказали в Россельхознадзоре.

