Общество

В Свердловскую область прилетело восемь миллионов клещей

27 октября 2025 в 11:49
В отличие от обычных клещей энтомофаги приносят пользу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Восемь миллионов клещей-энтомофагов и других насекомых ввезли самолетами в Свердловскую область за пять дней. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления Россельхознадзора. 

«Жучки» прибыли на Урал с 20 по 24 октября авиарейсами из Москвы. Из аэропорта их распределили по разным хозяйствам региона, предварительно проверив на безопасность.

«Поставки проведены с надлежащим оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов. Нарушений не выявлено», — сказали в Россельхознадзоре. 

Клещи-энтомофаги помогают бороться с вредителями растений. В отличие от химикатов, они не причиняют планете вреда. Ранее URA.RU рассказывало, какой путь проделывают эти насекомые, чтобы спасать уральские насаждения от паразитов. 

Комментарии (1)
  • Олег
    27 октября 2025 12:15
    Клещи и вакцины от них исправно поставляют без учета санкций.
