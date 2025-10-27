Логотип РИА URA.RU
Каким будет ноябрь в Свердловской области

27 октября 2025 в 10:54
Во второй половине месяца почти каждый день будет идти снег

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во второй половине ноября в Свердловской области похолодает и пойдет снег. Это следует из прогноза погоды на сервисе Гисметео. 

Если в первой половине месяца столбик термометра днем будет показывать плюсовые температуры (+1...+5), то во второй половине температура опустится ниже ноля. Начиная с 11 ноября показатели начнет холодать: от -1 до -7. Практически каждый день во второй половине ноября будет идти снег. Погода будет преимущественно пасмурной, иногда — переменная облачность.

Во второй половине ноября похолодает и пойдет снег

Фото: скрин сервиса Гисметео

