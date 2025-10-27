Мужчина убил собственную супругу, нанеся ей смертельные ножевые ранения (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель Березовского Рафис Х. мог убить жену ножом, содрать кожу и закопать труп в огороде. Об этом URA.RU рассказали соседи.

«Говорят, он хотел ее напугать ножиком. Они в тот день выпивали и поругались. Так напугал, что в итоге расчленил. Мне кажется, он заранее все спланировал», — предположила собеседниц агентства.

Трагедия произошла 17 октября. Неладное заподозрила подруга убитой Ольги. «Она позвонила Рафису и сказала, чтобы Ольга в течение дня с ней связалась, иначе она грозилась идти в полицию. После этого [25 октября] мужчина сам сдался силовикам», — заявила вторая соседка. «Он ее убил, положил в сарайку, ободрал кожу и расчленил. Тело закопал в огороде», — добавила другая собеседница агентства.

Рафис задержан. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве. Скоро ему изберут меру пресечения. По словам соседей, Рафис занимался грузоперевозками, а Ольга трудилась уборщицей. Все новости по теме, — в сюжете URA.RU.