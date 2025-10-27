«Не был приветлив»: соседи рассказали о свердловчанине, который убил и снял кожу с жены

Соседи отозвались о мужчине как о неприветливом Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель Березовского Рафис Х., который убил жену и снял с нее кожу, конфликтовал с соседями. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.

«Не был приветлив, я с ним даже не здоровалась, поскольку он ранее не здоровался со мной. Он даже был против, когда мы ненадолго ставили машину на его территорию. Приходил и стучал нам в окно, ругался», — сказала первая собеседница.

Другая соседка же заявила, что Рафис вообще ни с кем не общался. Его супругу, по словам соседей, зовут Ольгой. «Она была острая на язык, но с ней мы здоровались. Моя мама с ней общалась через огород, Оля была приветливой», — описала убитую собеседница.

Она считает, что Рафис якобы хотел выгнать жену из дома. «Думаю, что курица — это просто предлог. Возможно, он давно хотел ее убить», — заключила собеседница агентства.

Убийство произошло 17 октября. Предварительно, Рафис расправился с женой, которая отказалась решать курицу в суп. Он пытался ее расчленить, но смог только снять кожу. 25 октября мужчина сдался полицейским. Против него возбуждено уголовное дело. Все новости по теме — в этом сюжете.