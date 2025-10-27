Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

«Не был приветлив»: соседи рассказали о свердловчанине, который убил и снял кожу с жены

Свердловчанин, убивший и снявший кожу с жены, ругался с соседями
27 октября 2025 в 11:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Соседи отозвались о мужчине как о неприветливом

Соседи отозвались о мужчине как о неприветливом

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель Березовского Рафис Х., который убил жену и снял с нее кожу, конфликтовал с соседями. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.

«Не был приветлив, я с ним даже не здоровалась, поскольку он ранее не здоровался со мной. Он даже был против, когда мы ненадолго ставили машину на его территорию. Приходил и стучал нам в окно, ругался», — сказала первая собеседница.

Другая соседка же заявила, что Рафис вообще ни с кем не общался. Его супругу, по словам соседей, зовут Ольгой. «Она была острая на язык, но с ней мы здоровались. Моя мама с ней общалась через огород, Оля была приветливой», — описала убитую собеседница.

Продолжение после рекламы

Она считает, что Рафис якобы хотел выгнать жену из дома. «Думаю, что курица — это просто предлог. Возможно, он давно хотел ее убить», — заключила собеседница агентства.

Убийство произошло 17 октября. Предварительно, Рафис расправился с женой, которая отказалась решать курицу в суп. Он пытался ее расчленить, но смог только снять кожу. 25 октября мужчина сдался полицейским. Против него возбуждено уголовное дело. Все новости по теме — в этом сюжете.

Фото: читатель URA.RU

Материал из сюжета:

В Березовском мужчина пытался расчленить свою жену

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал