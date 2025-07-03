Администрация отказалась от требований по сносу киосков возле пермского храма

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск администрации Дзержинского района города Перми к религиозной организации — приходу храма во имя святых Петра и Февронии Муромских, а также индивидуальному предпринимателю Денису Николаеву. Иск касался требования о сносе нестационарных торговых объектов (НТО).
«В начале февраля 2025 года городская администрация обратилась в суд с просьбой обязать ответчиков в течение десяти рабочих дней после вступления решения в законную силу демонтировать торговые павильоны. Они расположены по улице Хабаровская, 68а, рядом с храмом. В случае невыполнения этого требования истец просил взыскать с ответчиков неустойку в размере 15 тысяч рублей за каждый день просрочки», — сказано в электронной картотеке арбитражных дел на сайте суда.
В мае 2025 года в арбитраж поступило заявление об отказе от исковых требований. Суд удовлетворил отказ администрации от иска и прекратил производство по данному делу.
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