Администрация отказалась от требований по сносу киосков возле пермского храма

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Истец просил взыскать с ответчиков неустойку за отказ от сноса НТО
Истец просил взыскать с ответчиков неустойку за отказ от сноса НТО Фото:

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск администрации Дзержинского района города Перми к религиозной организации — приходу храма во имя святых Петра и Февронии Муромских, а также индивидуальному предпринимателю Денису Николаеву. Иск касался требования о сносе нестационарных торговых объектов (НТО). 

«В начале февраля 2025 года городская администрация обратилась в суд с просьбой обязать ответчиков в течение десяти рабочих дней после вступления решения в законную силу демонтировать торговые павильоны. Они расположены по улице Хабаровская, 68а, рядом с храмом. В случае невыполнения этого требования истец просил взыскать с ответчиков неустойку в размере 15 тысяч рублей за каждый день просрочки», — сказано в электронной картотеке арбитражных дел на сайте суда.

В мае 2025 года в арбитраж поступило заявление об отказе от исковых требований. Суд удовлетворил отказ администрации от иска и прекратил производство по данному делу.

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Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск администрации Дзержинского района города Перми к религиозной организации — приходу храма во имя святых Петра и Февронии Муромских, а также индивидуальному предпринимателю Денису Николаеву. Иск касался требования о сносе нестационарных торговых объектов (НТО).  «В начале февраля 2025 года городская администрация обратилась в суд с просьбой обязать ответчиков в течение десяти рабочих дней после вступления решения в законную силу демонтировать торговые павильоны. Они расположены по улице Хабаровская, 68а, рядом с храмом. В случае невыполнения этого требования истец просил взыскать с ответчиков неустойку в размере 15 тысяч рублей за каждый день просрочки», — сказано в электронной картотеке арбитражных дел на сайте суда. В мае 2025 года в арбитраж поступило заявление об отказе от исковых требований. Суд удовлетворил отказ администрации от иска и прекратил производство по данному делу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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