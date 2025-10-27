В Екатеринбурге появится новый район, где у каждого дома будет свой парк

Первая очередь проекта состоит из секций от 8 до 31 этажа Фото: пресс-служба компании «Практика»

На юге Екатеринбурга приступили к строительству нового района «Чкаловский парк», в котором будут сочетаться городская инфраструктура и зеленое окружение. Проект компании «Практика» подразумевает полное обновление территории старого жилого фонда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика, квартиру в новом квартале уже можно приобрести со скидкой 10% при стопроцентной оплате или по ипотечной программе со ставкой 11% на три года.

«Главная идея проекта — жизнь в доме с собственным парком, где можно гулять, бегать или просто отдыхать в тени деревьев. Вечером здесь будет включаться мягкое освещение, а за безопасностью следят камеры видеонаблюдения. В лобби домов будут фитостены и арома-дизайн с хвойными нотами. На уровне инженерных решений тему экологии продолжает система дополнительной очистки воды в каждой квартире», — рассказали в пресс-службе компании «Практика».

Первая очередь проекта состоит из секций от 8 до 31 этажа. Натуральная палитра фасадов подчеркнет связь с природой, а французские балконы и теплые лоджии придадут кварталу европейский характер. Внутри проекта также предусмотрен собственный детский сад, а в пешей доступности от квартала расположились одни из лучших объектов дополнительного образования в Екатеринбурге: спортшкола «Старт» и художественная школа им. Корзухина. Кроме того, неподалеку находятся школы № 21, 57 и 87.

Планировки в «Чкаловском парке» создавались с учетом потребностей жителей — все комнаты квартир правильной квадратной и прямоугольной формы. Для ценителей естественного света в течение всего дня подойдут квартиры с окнами на две стороны, для молодых пар и студентов — практичные варианты с кухнями-гостиными, а для семей — форматы с изолированными комнатами и мастер-спальнями.

Компания «Практика» предлагает три варианта отделки: white box, чистовую с санузлом или чистовую без санузла. Дополнительно жители смогут выбрать цвет ламината.

Подробнее о планировках и стоимости — на сайте «Чкаловского парка», в офисах продаж компании «Практика» или по телефону +7 (343) 328-30-30.













Застройщик ООО «СЗ „Практика-Инвест“». Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте наш.дом.рф.

Ипотеку предоставляет АО «Альфа-банк». Лицензия № 1326 от 03.01.1991. Первоначальный взнос от 30,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 50 000 000 руб. Ставка от (полная стоимость кредита (займа) от 12,587 до 17,713%) 11% на 3 года, далее от 21,59%. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.