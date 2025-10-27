Редкую комету можно наблюдать в конце октября и начале ноября (архивное фото) Фото: AlexL1024/Wikipedia/CC0 1.0

Свердловский фотограф Александр Краснов снял комету C/2025 A6 (Lemmon) в окрестностях Алапаевска. Его снимки разлетелись по многим региональным и федеральным СМИ. Мастер рассказал URA.RU, как проходили съемки.

«Увидел в новостях, что будет возможность понаблюдать комету, и охотился за ней специально. Снимал за городом, в окрестностях Алапаевска. Вся съемка заняла около часа, глазами я ее не разглядел, только на фотоаппарате. Она потихоньку опускалась к горизонту», — описал увиденное Краснов.

Комета привлекает внимание ученых своими параметрами, которые встречаются у небесных тел крайне редко: у нее необычная траектория, высокая концентрация углекислого газа и повышенное содержание никеля. На Земле ее не видели с VII века — то есть 13 веков. Наблюдать необычное явление можно будет до конца октября и первых дней ноября.

Продолжение после рекламы