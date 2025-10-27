Отмена оценок и транспортный коллапс: какие вопросы чаще всего задавали тюменцы на прямую линию губернатора

Тюменцы задали более тысячи вопросов главе Тюменской области в соцсетях Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

28 октября состоится традиционная прямая линия с губернатором Тюменской области Александром Моором, на которой глава региона ответит на самые волнующие местных жителей вопросы. Уже сейчас в социальных сетях губернатора тюменцы написали более тысячи заявок. О том, что беспокоит жителей Тюменской области сильнее всего — в материале URA.RU.

Средневзвешенные оценки в школах

Одна из наиболее волнующих тюменцев тем — введение системы средневзвешенных оценок в школах. Ее внедрили в образовательные учреждения региона с 1 сентября этого года. Основной механизм нововведения — различия в «весе» оцениваемых заданий. По новым правилам, оценка за работу умножается на весовой коэффициент, определенный для каждого типа задач — ответа на уроке или контрольной.

Часть тюменских родителей негативно отреагировали на введение такой системы оценивания. Множество опекунов школьников написали комментарии в социальных сетях губернатора с просьбой дать разъяснения относительно необходимости такой оценки, а также рассмотреть возможность ее отмены. «Родители против новой системы оценивания в школах. Ее ввели без нашего ведома», — отмечает Ольга. «Успеваемость снизилась, психическое состояние детей на пределе, желания учиться нет», — пишет Виктория. К ним присоединяются родители из школ №73, №13, №7, №32, гимназии №4 и других.

Проезд в микрорайоне Ново-Комарово

Вопросы к губернатору направили жители тюменских ЖК Ново-Комарово, Никольский, Семья и Меридиан. Они утверждают, что не так давно в их районе перекрыли заезд. Из-за этого здесь возникли транспортные проблемы: пробки, перебои с работой школьных автобусов. Тюменцы просят главу региона дать пояснение по ситуации, а также решить вопрос с альтернативными выездами из ЖК. «Для нашего района Ново-Комарово необходимы альтернативные выезды через деревню Падерино», — предлагает Анастасия. «В район во время пробки не заедет ни скорая, ни пожарная. Там просто машинам некуда сдвинуться», — подчеркивает Наталья.

Строительство школы в 5-м Заречном микрорайоне

Жители 5-го Заречного микрорайона требуют построить новую школу





Жители 5-го Заречного микрорайона написали обращения на прямую линию к главе региона Александру Моору из-за отсутствия социальных объектов в этой части Тюмени. В первую очередь местные обеспокоены проблемой со школой. Тюменцы отмечают, что район растет, но ближайшего образовательного учреждения для детей — нет.

Местных интересуют сроки начала строительства школы в этом районе. «Детей много, ближайшие школы переполнены», — отмечает Денис. «В настоящий момент около 1 000 учеников ездят в московскую школу», — пишет Оксана.

Мошенничество в сфере ИЖС

Часть тюменцев также переживает из-за действий индивидуального предпринимателя в сфере индивидуальной жилой застройки, который работал вне системы эскроу-счетов. Те, кто приобрел у него договоры, оказались без денег и без жилплощади. Пострадавшие просят помощи у губернатора и разъяснений по этому вопросу. «Более ста семей пострадали от действий ИП», — пишет Алексей. «ИП оставил нас без дома и с большим долгом перед банком», — рассказывает Дарина.