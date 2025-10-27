Болеть стали меньше: в Тюмени снизилась заболеваемость гриппом

Сдержать рост заболеваемости помогает вакцинация Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области уже пять недель подряд фиксируется снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за минувшую неделю число случаев заражения уменьшилось на 0,9%.

«Ни одна из возрастных групп населения не превысила эпидемический порог по заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна благодаря строгому контролю и прививочной кампании против гриппа», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ведомства.