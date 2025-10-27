Логотип РИА URA.RU
Болеть стали меньше: в Тюмени снизилась заболеваемость гриппом

В Тюмени число случаев заражения ОРВИ снизилось на 0,9% за неделю
27 октября 2025 в 13:41
Сдержать рост заболеваемости помогает вакцинация

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области уже пять недель подряд фиксируется снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за минувшую неделю число случаев заражения уменьшилось на 0,9%.

«Ни одна из возрастных групп населения не превысила эпидемический порог по заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна благодаря строгому контролю и прививочной кампании против гриппа», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается также, что за сезон в Тюменской области против гриппа вакцинировано более 620 тысяч жителей. Сделать прививку можно в любой поликлинике по месту жительства.

