Тюменским нефтяникам будет помогать белорусская электроника

Тюменская область прорабатывает партнерство с белорусской компанией «Интеграл»
27 октября 2025 в 14:30
Сотрудничество прорабатывается по линии нефтегазового кластера

Сотрудничество прорабатывается по линии нефтегазового кластера

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На добывающих промыслах Тюменской области вскоре может заработать электроника белорусского производства. Об этом в ходе визита в зарубежное государство рассказал заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

«„Направление очень перспективное. Сегодня осваиваются всё более сложные технологии добычи нефти и газа. Появляются целые „цифровые буровые“, потребность в высокопроизводительной электронике возрастает. На данный момент стороны прорабатывают обмен технической документацией и поиск точек роста для дальнейшего сотрудничества“ — приводит слова Пантелеева tyelegram-канал Invest Tyumen.

Отмечается, что «Интеграл» является флагманом микроэлектроники в Беларуси. Сотрудничество прорабатывается по линии тюменского нефтегазового кластера. Ранее сообщалось о серии переговоров между правительством Тюменской области и властями страны.

