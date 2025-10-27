Тюменским нефтяникам будет помогать белорусская электроника
Сотрудничество прорабатывается по линии нефтегазового кластера
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На добывающих промыслах Тюменской области вскоре может заработать электроника белорусского производства. Об этом в ходе визита в зарубежное государство рассказал заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.
«„Направление очень перспективное. Сегодня осваиваются всё более сложные технологии добычи нефти и газа. Появляются целые „цифровые буровые“, потребность в высокопроизводительной электронике возрастает. На данный момент стороны прорабатывают обмен технической документацией и поиск точек роста для дальнейшего сотрудничества“ — приводит слова Пантелеева tyelegram-канал Invest Tyumen.
Отмечается, что «Интеграл» является флагманом микроэлектроники в Беларуси. Сотрудничество прорабатывается по линии тюменского нефтегазового кластера. Ранее сообщалось о серии переговоров между правительством Тюменской области и властями страны.
