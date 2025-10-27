Свердловчанам грозит опасное явление, синоптики бьют тревогу
Смог провисит над регионом три дня
Фото: Илья Московец © URA.RU
Свердловская область на три дня окажется под воздействием смога. Об опасности предупреждает Уральский гидрометцентр.
Загрязнение воздуха ожидается с 20 часов 27 октября и до 20 часов 29 октября. На этот период времени в регионе введено предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.
Как пояснили синоптики в своем telegram-канале, смог обусловлен несколькими факторами. Например, из-за антициклона на Урале в ближайшие дни дует слабый ветер, что в совокупности с другими причинами нарушает перемешивание приземного слоя атмосферы.
