Природа

Экология

Свердловчанам грозит опасное явление, синоптики бьют тревогу

Свердловскую область на три дня накроет смог
27 октября 2025 в 13:22
Смог провисит над регионом три дня

Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловская область на три дня окажется под воздействием смога. Об опасности предупреждает Уральский гидрометцентр. 

Загрязнение воздуха ожидается с 20 часов 27 октября и до 20 часов 29 октября. На этот период времени в регионе введено предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. 

Как пояснили синоптики в своем telegram-канале, смог обусловлен несколькими факторами. Например, из-за антициклона на Урале в ближайшие дни дует слабый ветер, что в совокупности с другими причинами нарушает перемешивание приземного слоя атмосферы.

