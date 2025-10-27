Свердловчанам грозит опасное явление, синоптики бьют тревогу

Смог провисит над регионом три дня Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловская область на три дня окажется под воздействием смога. Об опасности предупреждает Уральский гидрометцентр.

Загрязнение воздуха ожидается с 20 часов 27 октября и до 20 часов 29 октября. На этот период времени в регионе введено предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.